Helleputki katkeaa ja lämpötiloissa tapahtuu raju romahdus – Pekka Pouta: "Maanantaina isompi viileneminen"

– Pohjoisessa viileneminen on alkanut jo ja huominen päivä on esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan seudulla miltei kymmenen astetta viileämpi kuin tämä päivä. Sieltä se alkaa, Pouta toteaa.

– Tässä on vielä korkeapaine päällä, joka käytännössä tappaa kylmän rintaman ennen kuin se tulee etelään. Kuumuuden huippu on täällä etelässä tänään. Sen jälkeen tänne tulee vähän kuivempaa ilmaa ja yöt ehkä jo vähän helpottavat viikonlopuksi.

Tänään on ollut erityisen lämmintä esimerkiksi Kouvolassa.

– Siellä mitattiin juuri 34 asteen lämpötila, joka on koko kesän ennätys, Pouta sanoo.

Koko maan helleputki päättyy

– Maanantaina tapahtuu isompi viileneminen ja etelärannikolla ja Salpausselän eteläpuolella on ehkä hieman yli kahtakymmentä. Pohjois-Suomessa on samaan aikaan ehkä noin viittätoista. Siinä loppuu näillä näkymin koko maan helleputki.

– Tiistai on suunnilleen yhtä viileä, mutta siinä on jonkinlainen sadealue lähettyvillä. Sen paikkaa ei vielä tiedetä. Siitä riippuu aika paljon tiistain lämpötilat, mutta siihen loppuu tarkempi ennustaminen. Maanantain viileneminen on näillä näkymin aika varma. Vahvasti uskon siihen.