Miksi Suomessa on nyt ennätyksellisen kuuma? Taustalla tämä möhkälemäinen olio

Suomi on tällä hetkellä yksi Euroopan lämpimimmistä paikoista. Yhtä lämmintä tai lämpimämpää on nyt Etelä- ja Itä-Euroopassa, lännessä sen sijaan vallitsevat viileämmät ilmamassat. Suomea kuumempia lämpötiloja on Etelä-Espanjassa, missä 35 asteen raja voi mennä rikki.