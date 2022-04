Helleaalto, Kalajoen palo ja Paula-rajuilma – Suomessakin koettiin viime vuonna sään ääri-ilmiöitä

Äärisäitä nähtiin myös Suomessa

Euroopan keskilämpötila noussut jo 2 asteella

– Tämä Pariisin sopimuksessa mainitut 1,5–2 astetta viittaa globaaliin keskilämpötilan nousuun ja nyt kun Euroopassa on 2 astetta ylitetty, se on vain Euroopan keskilämpötila ja globaalisti ollaan siellä 1,2–1,3 asteessa tällä hetkellä. Globaalissa keskiarvossa on koko maapallo mukana. Suurin osa maapallosta on merta ja vesialueita ja ne lämpenevät hitaammin kuin globaali keskiarvo. Eurooppa on manner ja mantereella lämpötilan nousu on nopeampaa kuin globaalisti keskimäärin. Myös Suomessa ollaan jo päästy kahteen asteeseen, selittää Rantanen.