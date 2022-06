Helle paahtaa tänään yhä kuumempana – erittäin tukalan helteen varoitukset laajenevat Etelä-Suomeen

Ilmatieteen laitos on antanut sunnuntaille hellevaroituksen lähes koko maahan pohjoisinta Lappia lukuun ottamatta. Lisäksi erittäin tukalan helteen varoitus laajenee Itä-Suomesta maan eteläisiin maakuntiin Varsinais-Suomea ja Ahvenanmaata myöten.

Metsäpalovaroitus on sunnuntaina voimassa kaikkialla Suomessa paitsi Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Maan pohjoisosissa voi Ilmatieteen laitoksen mukaan ilmetä sunnuntaina rankkasateisia ukkoskuuroja.

2000-luvun kuumin juhannus

Juhannusviikonloppu on ollut Suomessa poikkeuksellisen lämmin. Jylhä-Ollila arvioi lauantaina, että kyseessä on 2000-luvun lämpimin juhannus. Lauantaina 30 asteen raja meni rikki Kuopion lisäksi Liperissä, Ilomantsissa ja Juuassa. Yhtä korkeita lämpötiloja on juhannusviikonloppuna mitattu viimeksi vuonna 1999.