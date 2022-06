Helleraja on jo paukkunut, luvassa 2000-luvun toistaiseksi lämpimin juhannus: "Todennäköisesti tulee 30 asteen ylityksiä"

– On mahdollista, että lämpötila käy tänään yli 28 asteessa, MTV:n meteorologi Miina Manninen kertoo.

– Huomenna on vielä lämpimämpää, todennäköisesti tulee 30 asteen ylityksiä kuumemmilla paikkakunnilla. Myös Lapissa mitataan huomenna hellelukemia.

– Ei ole jokavuotista, että on näin laajalti hellettä, sekä juhannusaattona, että juhannuspäivänä, Manninen summaa.

Luvassa 2000-luvun toistaiseksi lämpimin juhannus

Kuluvasta juhannuksesta on tulossa suurella todennäköisyydellä vuosituhannen toistaiseksi lämpimin. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Jani Parviaisen mukaan 30 asteen raja ei ole mennyt 2000-luvulla vielä kertaakaan rikki juhannuksena.

Juhannusyöstä on tulossa suhteellisen lämmin. Yön alimmat lämpötilat ovat 15 asteen tienoilla maan etelä- ja keskiosissa.

Metsäpalovaroitus on voimassa paikoin eteläisessä Suomessa ja Lapissa. Varoitus on perjantaina voimassa Uudellamaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Ahvenanmaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa ja Ylitorniossa, Pellossa, Rovaniemellä sekä Pelkosenniemellä. Lauantaina metsäpalovaroituksia on voimassa laajemmin.