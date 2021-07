Helle on auringonottajien kulta-aikaa, mutta tiedätkö kaikki siihen liittyvät riskit? Lääkäri kertoo, mitä on pakonomainen tarve päästä aurinkoon

Ihosairaalan ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund kertoo MTV Uutiset Livessä, kuinka pitkään jatkunut helle on aiheuttanut iho-ongelmia.

– Jonkin verran on tullut ihmisiä, joilla tukala kuumuus, erityisesti hikoilu, aiheuttaa lisää iho-ongelmia. Esimerkiksi atooppinen ihottuma voi tuntua, että se pahenee hikoilun myötä. Tottakai voi tulla myös ihon palamista.

"Se voi olla merkki pakkomielteisestä auringonottamisesta"

Erityisen pitkät helteet ovat mahdollistaneet runsaan auringonoton Suomessa. Tämän seurauksena ihmisiä on hakeutunut hoitoon auringon aiheuttamien palovammojen vuoksi. Kyrklundin mukaan suurin osa ihmisistä hoitaa palovammojaan kuitenkin kotioloissa.

– Jos on paljon auringossa ja se on säännöllistä ja liiallista. Tai jos on jo voimakas rusketus ja silti tuntuu, että haluaa mennä ottamaan aurinkoa, niin se voi olla merkki pakkomielteisestä auringonottamisesta, Kyrklund selittää.