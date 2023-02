Helenin sähkön kokonaismyynti pieneni, mutta liikevoitto nousi yli 300 prosenttia – Mikko Kärnä vaatii palauttamaan osingot

"Laillinen ryöstö"

Helsingin kaupunki omistaa Helenin. Yhtiö on maksamassa osinkoa kaupungille 62 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 osinkoa maksettiin ainoastaan 19 miljoonaa euroa.

– Jokaisen on nyt syytä tiedostaa, että nämä mittavat voitot on revitty tavallisten, työssäkäyvien kaupunkilaisten selkänahasta energiakriisin keskellä ja Ukrainan sodan varjolla. Kaupungin sinipunavihreä johto päätti, että se ummistaa silmänsä korkean sähkönhinnan aiheuttamilta sosiaalisilta ongelmilta ja että nyt ryöstetään jokainen euro joka vain irti saadaan. Tämä on käsittämätöntä. Olen yrittänyt kysellä kaupungin pormestaristolta, että eikö heitä yhtään edes hävetä? En ole saanut mitään vastausta. Ilmeisesti siellä kiereskellään euroissa kaupungintalon kassakaapissa samaan aikaan, kun tavalliset ihmiset jonottavat leipäjonoissa leipää, koska eivät muuten selviä korkeista lämpö- ja sähkölaskuistaan.