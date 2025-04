Helene Schjerfbeckille näyttely kuuluisaan yhdysvaltalaismuseoon

Metropolitan-museossa nähdään suomalaisen taiteilijan näyttely ensimmäistä kertaa.

Taidemuseo Ateneum kertoo, että taiteilija Helene Schjerfbeck saa näyttelyn New Yorkin Metropolitan-museoon.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun museossa nähdään suomalaisen taiteilijan näyttely.

Näyttely kattaa Schjerfbeckin koko uran ja esittelee noin 60 teosta.

Schjerfbeckin teoksista näyttelyssä nähdään muun muassa Toipilas vuodelta 1888 ja omakuvia 1800-luvulta 1940-luvulle.

Esillä näyttelyssä on myös Schjerfbeckin teos Pitsihuivi, jonka Metropolitan-museo hankki toissavuonna kokoelmiinsa.

Ateneumin mukaan vuonna 1920 valmistunut maalaus on ensimmäinen suomalaisen taiteilijan teos museon kokoelmissa.

The Metropolitan Museum of Art (The Met) on yksi maailman merkittävimmistä taidemuseoista. Ateneum nimittää näyttelyä historialliseksi.

– Olen erityisen iloinen siitä, että suomalaisista taiteilijoista juuri Helene Schjerfbeckin näyttely saadaan The Metiin, kertoo Ateneumin museonjohtaja Anna-Maria von Bonsdorff tiedotteessa.

Tunnetaan vahvoista omakuvista

Schjerfbeckin teokset ovat kiinnostaneet maailmalla aikaisemminkin.

Ateneum kertoo, että vuonna 2019 Schjerfbeck-näyttely sai innostuneen vastaanoton Britanniassa, Lontoon Kuninkaallisessa taideakatemiassa.

Lontoon jälkeen näyttely oli esillä Ateneumissa nimellä Maailmalta löysin itseni.

Vuosina 2015–2016 näyttely Helene Schjerfbeck: Reflections kiersi Japanissa neljässä eri museossa. Taiteilijan näyttely oli esillä myös Saksan Frankfurtissa Schirn Kunsthallessa vuosina 2014 ja 2015.

– The Metin nykyinen johtaja Max Hollein toimi Schirn Kunsthallen johtajana, kun teimme yhdessä Schjerfbeckin näyttelyn sinne. Tietoisuus suomalaisesta taiteesta on kasvanut maailmalla – olemme tilanteessa, jossa Ateneumiin otetaan yhteyttä kansainvälisistä museoista eikä päinvastoin, von Bonsdorff sanoo.

Vuosina 1862–1946 elänyt Schjerfbeck on yksi tunnetuimmista suomalaisista taiteilijoista. Ateneumin mukaan Schjerfbeck tunnetaan erityisesti vahvoista omakuvistaan, joita hän teki nuoresta opiskelijasta aina ankaraan vanhuuteen saakka.

Ateneumin yli 200 teoksen Schjerfbeck-kokoelma on maailman laajin.

