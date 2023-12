Helena Petäistön kolumni: Brysselin tsaarin todellinen persoona paljastui Vetelin Tunkkarissa – nyt lajinsa viimeinen on poissa

Näin on ollut aina vuodesta 1992 lähtien, sillä ”euron isä” on todellakin silloinen, kaikkien aikojen vahvin EU-komission puheenjohtaja, ranskalainen Jacques Delors (20. 7. 1925 – 27. 12. 2023). Ilman Delorsin ideoimaa ja junailemaa euroa joutuisimme edelleenkin vaihtamaan valuuttaa joka maassa Suomen ulkopuolella ja jonottamaan lentokenttien valuutanvaihtoluukuilla heti passijonotuksen jälkeen, sillä pelkällä luottokortilla ei vielä nykyäänkään pärjää ihan joka tilanteessa. Saisimme ehkä yhä poistua häntä koipien välissä eurooppalaisten maakuntien pankkikonttoreista, joissa Suomen markkaa ei ollut koskaan nähtykään, eikä sitä siis myöskään vaihdettu. Ja pysymään valppaana etelänmaiden vaihtokonttoreissa, joissa huijaaminen ei ollut harvinaista.

Tarjous Lipposelle

Delorsin merkitystä Euroopan rakentajana pidetään yhtä suurena kuin ”Euroopan isien” Jean Monnet’n ja Robert Schumanin , jotka panivat alkuun Euroopan talousyhteisön, EEC:n, vuonna 1958. Kaiken kaikkiaan vain kolmelle eurooppalaiselle on annettu Euroopan kunniakansalaisen arvo. Nämä kolme ovat Jean Monnet, Helmut Koh l ja Jacques Delors .

Delorsia on tituleerattu myös Euroopan Henry Kissingeriksi , sillä vaikka hän oli viime vuosina vetäytynyt julkisuudesta, osallistui hän lähes loppuun asti eurooppalaiseen keskusteluun kannanotoillaan ja kirjoituksillaan perustamansa, Pariisissa, Brysselissä ja Berliinissä toimivan Notre Europe -tutkimuslaitoksen kautta. Aivan kuin Kissingerin mielipidettä kyseltiin Yhdysvaloissa lähes kaikissa asioissa, EU-asioissa oltiin kiinnostuneita tietämään, mikähän Delorsin nkäsitys oli tai mitä hän kussakin tilanteessa tekisi.

Laitoksen nimi on nykyään L’Institut Jacques Delors. Suomesta instituutin komiteatyöskentelyyn osallistui Paavo Lipponen , jolle Delors tarjosi jossakin vaiheessa jopa tutkimuslaitoksensa johtajuutta. Siihen tarjoukseen olisi kannattanut tarttua.

Suosituin presidentti, jota ei koskaan valittu

Sillä jokaiselle ranskalaiselle Delors on vielä enemmän kuin suuri eurooppalainen, ennen kaikkea ”Ranskan suosituin tasavallan presidentti, jota ei koskaan valittu”! Ja aivan ainutlaatuistahan se on: Mies, jonka kansansuosio on niin suuri, että mielipidemittaukset ennustavat hänelle kirkasta ja helppoa voittoa presidentinvaaleissa, päättääkin olla lähtemättä koko kisaan. Du jamais vu! Eihän sellaista ollut todellakaan koskaan nähty.