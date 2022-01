Maria Veitola kertoo koronaoireistaan: "Sydän hakkaa hulluna, on rytmihäiriöitä, vaikka ei muuta tee kuin makaa sängyssä"

Juontaja ja toimittaja Maria Veitola kertoo Instagram-tilillään, että on saanut koronavirustartunnan. Veitola kirjoittaa, että hän oli heti altistumisen jälkeen tehnyt kotitestin ja se oli näyttänyt välittömästi positiivista. Veitolan muu perhe ei ole sairastunut.

Veitola on viime päivät viettänyt aikaa kotona peiton alla, ottanut särkylääkkeitä sekä nukkunut ja katsonut tv-sarjoja. Nainen kirjoittaa, että hänen kohdallaan ei voi puhua perusflunssasta.

– Infernaalinen väsymys, keho kuin lyijyä. Aivosumu: vaikea keskittyä, muistaa sanoja tai muodostaa kokonaisia lauseita. Kuumeinen olo, vaikka kuumetta ei ole. Joka paikkaa särkee. Hillittömästi. Etenkin päätä, kasvoja, pohkeita ja ranteita. Kova yskä pahenee aina iltaa kohden. Keuhkoihin koskee ja hengittäminen on raskasta, ajoittain jopa vaikeaa. Sydän hakkaa hulluna, on rytmihäiriöitä, vaikka ei muuta tee kuin makaa sängyssä. Kurkku on kipeä etenkin aamuisin. Nuha ei merkittävä.