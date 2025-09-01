Heinäkuussa koettiin ennätyspitkä paahdeputki, mutta muuten kesä ei jää tilastoihin helteistään

Suomessa kulunut kesä oli lähes tavanomaisen lämmin, kertoo Ilmatieteen laitos. Kesän eli kesä–elokuun keskilämpötila oli koko maassa 14,9 astetta.

Lapissa kesän keskilämpötila oli 0,8–1,2 astetta tavanomaista korkeampi. Muualla maassa kesän keskilämpötilat olivat 0–1 astetta tavanomaista korkeampia.

Suomen suvi oli tänä vuonna säältään kuitenkin varsin vaihtelevaa. Kesäkuussa lämpötilat olivat tavanomaisia tai sen alle, ja vielä heinäkuun alussa sää oli enimmäkseen koleaa ja sateista.

Kun aurinko sitten viimein alkoi porottaa, paahdetta riitti. Heinäkuun 11. päivä alkoi ennätyspitkä 22 päivän mittainen putki, jolloin jokaisen päivän ylin lämpötila oli jossain päin maata yli 30 astetta.

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan pohjoisen heinäkuinen helleaalto sai puhtia ilmastonmuutoksesta.

Tutkijat sanovat, että Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa 12.–25. heinäkuuta koettu helleputki oli noin kaksi astetta kuumempi ilmastonmuutoksen vuoksi.

Lisäksi helleaalto oli vähintään kymmenen kertaa todennäköisempi kuin ilman ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä.

Elokuussa palattiin vaihtelevaan säähän

Pitkän hellejakson ulkopuolella kesä oli kuitenkin ajoittain keskimääräistä koleampi. Etenkin etelässä kesäisiä, yli 20 lämpöasteen päiviä kertyi paikoin selvästi alle tavanomaisen määrän.

Pitkän helleputken jälkeen sää muuttui elokuussa jälleen vaihtelevaksi. Kesän loppupuolella nähtiin sekä tavanomaista koleampia että tavanomaista lämpimämpiä päiviä.

Keskilämpötila vaihteli elokuussa 12 ja 17 asteen välillä. Lapissa elokuu oli kuitenkin koko kesän tavoin tavanomaista lämpimämpi. Muualla maassa elokuun keskilämpötila sen sijaan oli tavanomainen tai sitä alempi.

Helteestä saatiin nauttia elokuussa kahdeksana päivänä, mikä oli päivän verran keskimääräistä vähemmän. Lapissa hellepäiviä tosin oli 2–4 tavanomaista enemmän, mikä oli paikoin poikkeuksellisen paljon.

Koko kesän hellepäivien määrä jäi alle pitkän ajan keskiarvoista. Hellettä eli yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin touko–elokuussa jossain päin maata yhteensä 33 päivänä. Pitkän ajan keskiarvo on 36 hellepäivää.

Toukokuussa ei ollut tänä vuonna yhtäkään hellepäivää, ja kesäkuullekin niitä riitti vain kaksi.