Sää: Ainakin kaksi viikkoa etelän lämpöä

Syksyn alku ei juurikaan sääkartoilla näy, ja alkanut viikko onkin koko maassa mukavan lämmin.

Etelä-Suomen yllä on vielä maanantaina sitkeää pilvilauttaa, mutta lämpötila nousee silti paikoittain yli 20 asteeseen.

– Kyllä 20 astetta on Länsi-Lapissakin tänään mahdollinen. Huomattavan korkeita nämä lämpötilat syyskuun alkuun pohjoisessa, toteaa MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi.

Tiistai ja keskiviikko sujuu vielä lämpimässä ja vähätuulisessa säässä. Torstaina Suomen yli pyyhkäisee sadealueita, joiden mukana maan ylle nousee etelästä lämmintä ilmaa.

– Vielä alkuviikkoa lämpöisempää ilmamassaa liikkuu Suomen ylle. Lämpötila voi paikka paikoin käväistä jopa 22–23 asteessa.

Syyskuu jatkuu lämpimänä

Loppuviikon kesäinen sää saa jatkoa myös alkaneen viikon jälkeen. Kuukausiennusteen perusteella tuuli puhaltaa etelästä aina syyskuun puoliväliin asti.

Rintaniemi muistuttaa, että tälle vuodenajalle tyypilliset pilvilautat saattavat ajoittain laskea lämpötiloja merkittävästi. Muutoin tiedossa on kuitenkin lähes kesäistä säätyyppiä.

– Sää jatkuu vuodenaikaan nähden lämpöisenä. Lämmin syksy siis tiedossa, ainakin näin aluksi, Rintaniemi summaa.