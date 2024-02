Oletko kuullut "Suomen rallin kummisedästä"? Toteamus Kalle Rovanperästä käynnisti maailmanmestaruustarinan

Uusin nimi listalla on 22-vuotias Pajari, joka kilpailee Räikkösen Printsportin riveissä WRC2-luokassa. Alla on Toyotan uusi Rally2-auto.

– He (Toyota) antavat kovasti teknistä tukea, mutta muuten tämä projekti on Pajarin tukijoiden mahdollistama homma, Räikkönen selvitti MTV Urheilulle MM-kauden avanneessa Monte Carlon osakilpailussa.

Räikkönen on pyörittänyt rallitallia jo noin 25 vuoden ajan. Nykyisen tiimin kotipaikka on Lievestuoreella Keski-Suomessa.

"Suomen vahvin alallaan"

/All Over Press

/All Over Press

– Muuan Eero Räikkönen on toimittanut Kallelle Citroën C2:n, jolla hän ajoi Latviassa (vuonna 2015). Siinä on vielä sellainen hauska twisti, että Esapekka Lappi oli silloin töissä Printsportilla, ja hän on kasannut tämän auton, Halttunen taustoittaa.

Lappi, joka on saavuttanut WRC:ssä yhden voiton ja kaikkiaan 13 palkintosijaa, on ajanut Räikkösen kalustolla muutamaankin otteeseen uransa aikana. Hän kaasuttelee tänä vuonna osan kaudesta Hyundailla.

– Hänellä on äärimmäisen pitkät perinteet tiimin pyörittämisestä. Hän on ollut monen kuljettajan urassa vaikuttamassa tietyillä kohdilla. On myös selkeä historia siinä, että tulosta on tullut, Ketomaa kehuu.