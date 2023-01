Heikki Kovalainen kohtasi karun totuuden Rovaniemellä – ”Olen todella kahvilla”

– Ratti oli tietysti linkussa, ja puun karahka väänsi alatukivarren aika mutkalle. Pääsimme jatkamaan matkaa, mutta tunsin heti, että ratti oli vinossa ja jotain on rikki. Yritimme ajaa varovasti pätkän maaliin, mutta röykkyisellä osuudella alatukivarsi napsahti poikki ja auto oli pakko pistää parkkiin. Siellä odotettiin sata autoa, ja samalla sai miettiä, mitä tuli tehtyä, entinen F1-kuski veisteli.

”Uskon, että pystymme parantamaan”

– Minun on vaikeaa saada ajatusta, miten liukkaalla lumella pitäisi ajaa. Ajan liian sievästi. Kaikki kyydissäni istuneet ovat sanoneet, että ajaminen on liian rata-automaista, ja olen itsekin nähnyt sen videoilta.

–Tämä on se totuus tässä ralliprojektissa: vaikeaa se on. Olen aina ollut maltillinen kommenteissani rallista, koska tiedän, kuinka vaikeaa tämä on. Japanin MM-ralli meni paremmin, mutta tunnen Japanin tiet paljon paremmin. Olen ajanut koko ikäni asvaltilla, ja asvalttikisoissa minun ei tarvitse niin paljon etsiä jarrupaikkoja. Mutta lumella olen todella kahvilla. Ei voi muuta kuin todeta sen, että ei ole mitään mahdollisuuksia kunnon kyytiin.