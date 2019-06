Havaijille syntyi uusi ranta vuosi sitten – jo nyt se on mikromuovin peitossa: "On olemassa romanttinen ajatus koskemattomasta trooppisesta rannasta, mutta sellaista ei enää ole"

Havaijin yliopiston opiskelija Nic Vanderzyl havaitsi muovit tutkimuksissaan. Suurin osa löydöksistä oli mikromuovia, jota irtoaa esimerkiksi polyesterista ja nailonista. Vanderzylin ohjaajan, meriekologisti Steven Colbertin mukaan löydös on huolestuttava, joskaan ei yllättävä.

– On olemassa romanttinen ajatus kaukaisesta troppisesta rannasta, joka on koskematon ja puhdas – sellainen kuin Tom Hanksin tähdittämässä Cast Away -elokuvassa. Sellaista rantaa ei enää ole olemassa, Colbert sanoo.