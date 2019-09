Pienen kaupungin kokoinen, vastasyntynyt "saareke" ajelehtii merellä kohti Australiaa – syntyi nimettömän tulivuoren purkautuessa

Veneilijät olivat myös törmänneet lauttaan elokuussa, ja kuvailivat sen koostuvan hohkakivistä, joiden koko vaihteli marmorikuulista koripalloon. He raportoivat löydöistään tutkijoille.

NASA kertoo, että tulivuoret synnyttävät hohkakivilauttoja, kun ne purkautuessaan päästävät mereen massoittain vettä kevyempää laavaa. Kivettynyt laava on täynnä reikiä ja onkaloita, ja ne kelluvat helposti.

Lauttoja syntyy aina silloin tällöin, mutta nyt löydetty lautta on poikkeuksellisen suuri. Sitä on kuvailtu yli 200 jalkapallokentän kokoiseksi, ja NASAn satelliittikuvissa sen koko vertautuu New Yorkin Manhattanin asuinalueeseen. Ihmiset eivät ole myöskään aiemmin päässeet tutkimaan lauttoja kovin läheltä.