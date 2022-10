Hätäkeskusten ahdinkoon tulossa helpotusta – hätäkeskuslain uudistus kuitenkin huolestuttaa uupuneita päivystäjiä

Työvoimapula on jo pitkään painanut Suomen hätäkeskuksia. Päivystäjät ovat uupuneita, ja huoli hätäkeskuslain uudistuksen seurauksista kuormittaa entisestään. Nyt työvoimapulaan on luvassa helpotusta, sillä ensi vuodelle on tulossa yli 20 ylimääräistä tekijää.