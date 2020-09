Yli puolet upseereista tuntee työuupumusta, pelkäävät nostaa esiin alansa epäkohtia – kansliapäällikkö ihmeissään: "En tunnista ilmiötä"

Ammattisotilaat ja heidän etujärjestönsä ovat pitkään kampanjoineet Puolustusvoimien työaikalain uudistamiseksi. Epäkohdista puhumisella on ollut hintansa.

– Totta kai, ei siinä mitään ongelmaa ole. Jos on epäkohtia, ne pitää tuoda esiin ihan reilusti.

Työstä ei ehdi palautua

Toiveena olisi, että työaikamerkintää nostettaisiin harjoitusten osalta esimerkiksi kymmeneen tuntiin päivässä. Puolustusministeriön mukaan ongelmana on raha.

– Olemme laskeneet, että työaikojen merkitseminen kahdeksasta tunnista kymmeneen tuntiin tarkottaisi kokonaisuutena 279:ää uutta virkaa, mikä puolestaan tarkottaisi 20 miljoonaa euroa lisää rahaa vuodessa. Kyllä tämä aika vaikea ratkaisu tällä hetkellä on, kun mietitään, millaisissa taloudellisissa ongelmissa valtio on, Jukka Juusti sanoo.

Uudistuksen hintalapuista on monenkirjavia arvioita. Upseeriliiton mukaan uudistukseen voisi riittää 3,5 miljoonaa euroa.

Pitkä kiista

Puolustusvoimien nykyinen työaikalaki on vuodelta 1970. Laki itsessään on nykyään käytännössä merkityksetön, sillä työajat ja korvaukset on jo vuosia määritetty muilla sopimuksilla ja soveltamismääräyksillä.