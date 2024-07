Harvoin julkisuudessa esiintyvä Keira Knightley näyttäytyi upeana – vaihtoi menestysuran helpompaan arkeen hermoromahduksen myötä

Pirates of the Caribbean -elokuvasta tuttu näyttelijä Keira Knightley , 39, saapui miehensä muusikko James Righton , 40, kanssa Wimbledonin tennisottelun yleisöön tyrmäävässä tyylissä. Tähti oli pukeutunut Chanelin valkoiseen mekkoon. Hänellä oli yllään myös tyylikäs olkihattu.

Knightley nousi julkisuuteen vuonna 2002 Bend It Like Beckham -elokuvan myötä. Pian hänet kiinnitettiin Ylpeys ja ennakkoluulo, sekä Pirates of the Caribbean -hittielokuvien tähdeksi.