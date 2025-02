Näistä Gene Hackman muistetaan – karu ja traaginen lapsuus kääntyi suurmenestykseksi

Gene Hackman loi menestyksekkään uran näyttelijänä lukuisista epäilijöistä huolimatta.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Gene Hackman, 95, ja hänen vaimonsa Betsy Arakawa, 63, löydettiin kumpikin kuolleina kotoaan keskiviikkona 26. helmikuuta yhdessä pariskunnan niin ikään menehtyneen koiran kanssa. Asiassa ei epäillä tällä erää rikosta.

Hackman oli merkittävän uran tehnyt Hollywood-näyttelijä, joka sai urallaan palkintoja aina Oscareista Golden Globeihin. 2000-luvun alussa hän kuitenkin vetäytyi täysin sekä töistään näyttelijänä että julkisuudesta.

Lapsuudessa Hackmanin elämä ei ollut helppoa. Hänen vanhempansa erosivat ja Hackmania palloteltiin eri sukulaisilla ennen kuin hän päätyi isoäitinsä hoiviin. Teini-ikäisenä Hackmanin isä häipyi kuviosta ja äiti menehtyi traagisesti tämän sytytettyä vahingossa asuntonsa maton tuleen tupakalla humalassa ollessaan.

16-vuotiaana Hackman valehteli ikänsä päästäkseen armeijaan ja oli merijalkaväessä noin viiden vuoden ajan. Hackman sijoitettiin Kiinaan, jossa päätyi työskentelemään radio-operaattorina. Tämä työ johti sittemmin dj-hommiin.

– Minulla on vaikeuksia ohjauksen kanssa, koska minulla on vaikeuksia auktoriteettien kanssa. En ollut hyvä merijalkaväen sotilas, Hackman kuvaili aikoinaan aikaansa armeijassa.

1960-luvulla Hackman aloitti näyttelijäopinnot Kalifornian Pasadena Playhousessa. Tuolloin hänet sekä luokkatoveri Dustin Hoffman äänestettiin luokallaan "epätodennäköisimmiksi onnistujiksi". Toisin kuitenkin kävi.

Hackmann ja Hoffman suuntasivat yhdessä New Yorkiin, jossa asuivat kämppiksinä yhdessä niin ikään sittemmin näyttelijälegendaksi tulleen Robert Duvallin kanssa. New Yorkissa Hackmanin onnistui alkuun saada muutamia pieniä näytelmärooleja, mutta hän teki myös monia muunlaisia töitä saadakseen elantonsa ja toimi muun muassa Chrysler Buildingin yösiivoajana.

Eläessään Hackman muisteli usein tuohon aikaan sattunutta kohtaamista tutun ylikersantin kanssa, joka oli huomannut Hackmanin hänen työskennellessään erään newyorkilaisen hotellin ovimiehenä. Ylikersantti oli huudahtanut "tienneensä, ettei Hackmanista koskaan tulisi yhtään mitään".

Vuonna 1965 Hackman meni naimisiin ensimmäisen vaimonsa Faye Maltesen kanssa, ja pariskunta sai kolme lasta: Christopherin vuonna 1960, Elizabethin vuonna 1962 ja Leslien vuonna 1966.

Hackman ja Maltese erosivat vuonna 1986. Vuonna 1991 Hackman meni naimisiin Betsy Arakawan kanssa. Pariskunta ei saanut yhteisiä lapsia.

Uran nousukiitoon

Ensimmäisen elokuvaroolinsa Hackman teki vuoden 1964 elokuvassa Lilith, jonka myötä hänet roolitettiin elokuvaan Bonnie ja Clyde. Siinä oli Hackmanin läpimurto, eikä sittemmin pulaa roolitöistä ollut.

Hackman sai parhaan miessivuosanäyttelijän Oscar-ehdokkuudet rooleista elokuvissa Bonnie ja Clyde (1967), I Never Sand for My Father (1970) sekä parhaan miespääosanäyttelijän ehdokkuuden elokuvasta Mississippi Burning (1988). Hän voitti Oscarin kahdesti: parhaan miespääosanäyttelijän palkinnon Kovaotteiset miehet -elokuvasta (1971) sekä parhaan miessivuosanäyttelijän palkinnon Armoton-elokuvasta (1992).

Näyttelijänä Hackman tunnettiin varsin monipuolisena. Hackman loi nimeä itselleen väkivaltaisten miesten roolien esittäjänä, mutta teki vielä muun muassa vuonna 2001 hyvin erilaisen sekä kehutun roolin mustan huumorin komediassa The Royal Tenenbaums.

Gene Hackman Betsy Arakawan kanssa vuonna 1989.imago images/Landmark Media/ All Over Press

Urallaan Hackman teki yli 80 elokuvaroolia. Sen lisäksi hän oli myös menestyvä golfaaja sekä arvostettu taiteilija. Hackman myös ajoi Formula Ford -autoja ja osallistui vuonna 1983 Daytonan kestävyyskisaan.

Hackmanin viimeiseksi rooliksi jäi vuoden 2004 elokuva Welcome to Mooseport. Näyttelijä vetäytyi töistään ainakin osittain lääkärin kehotuksesta, sillä Hackmanilla oli ongelmia sydämensä kanssa.

– Ala on hyvin stressaava minulle. Kompromissit, joita elokuvissa on tehtävä, ovat vain yksi osa hirviötä, ja se on edennyt siihen pisteeseen, etten vain tunne halua tehdä sitä enää, Hackman avasi päätöstään vetäytymisensä aikoihin.

Näyttelemisen sijaan Hackman alkoi luoda uraa kirjailijana ja julkaisi useita historiallisen fiktion romaaneja. Noin kymmenen vuotta näyttelijätöistään vetäytymisen jälkeen Hackman toimi myös kertojana kahdessa Yhdysvaltojen merijalkaväestä kertovassa dokumentissa.

Vetäydyttyään julkisuudesta Hackman antoi erittäin harvakseltaan haastatteluja eikä muutenkaan tehnyt julkisia esiintymisiä. Hän eli yhdessä vaimonsa Arakawan kanssa New Mexicon Santa Fessa aina pariskunnan kuolemaan asti.

Lähteet: BBC, People