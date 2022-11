Harvinaisista koronaprotesteista uutisoinut BBC:n toimittaja oli tuntien ajan kiinni otettuna Kiinassa

Kiinassa on loppuviikon aikana puhjennut harvinaisia mielenosoituksia maan tiukkaa koronapolitiikkaa vastaan. Maan suurimpiin kaupunkeihin levinneissä mielenosoituksissa on paikoin vaadittu myös presidentti Xi Jinpingin eroa.

Nollakoronapolitiikalle ei näy loppua

Kiina on viimeisenä maana maailmassa pitänyt kiinni tiukasta nollakoronalinjasta. Tiukka linja on pitänyt koronakuolemien määrän Kiinassa suhteellisen pienenä, mutta on vaatinut jatkuvia tiukkoja sulkutoimia ja tehnyt kansalaisten arjesta ennalta arvaamatonta.