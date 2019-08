Hongkongin levottomuudet jatkuvat: Viikonloppuisissa mielenosoituksissa otettiin kiinni 29 ihmistä, nuorin vain 12-vuotias

Poliisit vetivät aseensa esiin



– Jos poliisit eivät kykene hallitsemaan tunteitaan, kuinka he voivat olla rohkeita ja hillittyjä, AFP kertoo yhden Facebook-käyttäjän kommentoineen.

Alkavalle viikolle on suunniteltuna mielenosoituksia lähes päivittäin. Lauantaina on määrä järjestää seuraava iso mielenilmaus.

Myös korkeat asuinkustannukset hiertävät



Mielenosoittajat ovat laajalti nuorempaa ikäpolvea ja heidän ahdistuksensa on kärjistynyt myös erityishallintoalueen taivaita hipovien asuinkustannusten sekä työpaikkojen puutteen vuoksi. Mielenosoittajien mukaan alueen tulevaisuus on vaakalaudalla ja Kiinan hallinto on nakertamassa pois hongkongilaisten ainutlaatuisia oikeuksia.