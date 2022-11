Kiinassa harvinaisia mielenosoituksia maan tiukkaa koronapolitiikkaa vastaan – "Ihmiset alkavat olla vihaisia ja ärtyneitä"

Aasian tutkimuksen dosentti Tiina Airaksinen arvioi, että tilanne Kiinassa on vakava.

– Kyllä siinä vaiheessa, kun akkreditoituja ulkomaalaisia toimittajia pidätetään ja pahoinpidellään, niin se kertoo tietyllä tavalla koventuneesta linjasta. Tämä on aika huolestuttavaa, Airaksinen kommentoi MTV Uutiset Livelle.

"Ihmiset alkavat olla vihaisia ja ärtyneitä"

– Mukana ei ole pelkästään opiskelijoita, vaan myös tavallisia kansalaisia. Mielenosoitusten levitessä moneen paikkaan, Kiinalla on pelko siinä, että minkälainen uhka ne ovat viranomaisille, kommunistiselle puolueelle ja Kiinan johdolle, Airaksinen sanoo.

AFP:n mukaan mielenosoituksissa on nähty useita kiinniottoja. Airaksinen on huomioinut, että kiinalaiset ovat yllättävän rohkeita osallistuessaan mielenosoituksiin ja kommentoidessaan asiaa kansainväliselle medialle.

Pelko kasvojen menetyksestä

Kiina on viimeisenä maana maailmassa pitänyt kiinni tiukasta nollakoronalinjasta. Mielenosoituksissa on paikoin vaadittu myös presidentti Xi Jinpingin eroa.

– Sitä (nollakoronalinjaa) on ollut vaikea perua, ilman, että menettää kasvonsa. Pelkona on, jos koronarajoituksia höllennetään ja ihmiset sairastuvat tai kuolevat, niin mitä siitä seuraa. Tällainen sosiaalinen epävakaus on Kiinalle ongelmallista, Airaksinen toteaa.