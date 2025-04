Oranssi tunturipöllö hämmentää tutkijoitakin – luontokuvaaja ikuisti ennennäkemättömän näyn

Videolla esiintyvä pöllö on saanut niin harrastajat kuin tutkijat hämmentyneeksi.

Michiganin osavaltiosta Yhdysvalloista on löydetty hämmentävän värinen tunturipöllö.

Tunturipöllö on saanut lempinimikseen "ruoste" ja "creamsicle" (oranssi amerikkalainen jäätelöpuikko), sillä sen sulat ovat osittain oranssin värisiä. Vastaavaa tapausta ei ole todistettu tiedettävästi koskaan aiemmin.

Kuultuaan pöllöhavainnosta, intohimoinen luontokuvaaja Julie Maggert päätti matkustaa miltei 1 500 kilometrin matkan nähdäkseen vilauksen linnusta.

Maggert löysi linnun ja otti kameran esiin. Se oli kaiken vaivan arvoista, sillä hänen kuvia ihaillaan nyt ympäri maailmaa.

– Adrenaliini laukkasi hullun lailla, olin niin innoissani, Maggert kertoo New York Timesille.

Asiantuntijoilta monia selityksiä

Mutta miten ihmeessä valkoisesta värityksestään tunnetulla tunturipöllöllä voi olla oranssin väriset sulat? New York Timesin haastattelemat asiantuntijat hämmästyivät itsekin, ja antavat kirjavia selityksiä.

Lintujen väritysasiantuntija, biologi Kevin McGraw Michiganin yliopistosta kertoo, että väritys voi johtua esimerkiksi mutaatiosta, ympäristöstressistä tai altistumisesta saasteille.

– Meidän pitäisi saada höyheniä tältä linnulta, jotta ymmärtäisimme ainutlaatuisen värityksen luonteen, McGraw pohtii.

Tunturipöllötutkimusryhmä Project Snowstormin tutkija, luonnontieteilijä Scott Weidensaul taas arvelee, että mutaation sijaan vastaus voisi olla arkisempi.

– Todennäköisin selitys on, että se on saanut jäänpoistoainetta lentokentältä. Koostumus on punaoranssin väristä, hän kertoo.

Lentokoneisiin levitettävä jäänestoaine on oranssia nestettä, joka on ihmetyttänyt matkustajia myös Helsinki-Vantaalla.

Pöllön kuvannut Maggert ei usko, että linnun siipiä olisi värjätty, tai että se olisi saanut annoksen jäänestoainetta.

– Miten väri olisi kiinnittynyt pöllön kehoon, en tiedä. Miten se voisi vain vahingossa hankautua noin maalia vasten koko sen kasvojen etupuolelta, päästä ja selästä? Maggert pohtii.

Oli selitys sitten mikä tahansa, pöllön väritys jäänee mysteeriksi. Michiganissa ei ole aikeita pyydystää lintua tarkempia tutkimuksia varten.