Harvinainen haastattelu: Pokeriammattilainen Juha Helppi kertoo häviöistä ja siitä, milloin riskinotto menee liian pitkälle

Pokeriammattilainen Juha Helppi vietti juuri yli kuukauden Las Vegasissa pokerin MM-turnauksessa. Siellä hän hävisi ”joitakin kymmeniä tuhansia”, mutta oli varautunut siihen; ammattilaisen tulee aina katsoa tuloja ja häviöitä pitkällä tähtäimellä.

Helppi, 48, ei yleensä anna haastatteluita. Nyt hän kuitenkin puhuu MTV:lle urastaan, tuloistaan ja antaa vinkit tulevaisuuden pokeriammattilaisille.

Tapaamme Juha Helpin Tallinnan WSOP-pokeriturnauksessa. Kahden teini-ikäisen lapsen isä asuu perheensä kanssa Suomessa. ETA-alueen pelit ovat verovapaita, joten verotukselliset syytkään eivät painaneet niin paljoa vaakakupissa asuinpaikkaa miettiessä.

– Kyllä ennen lapsia mietin muuttoa Monacoon ja selvitinkin sitä, mutta tykkään Suomesta. Kuitenkin pelaan eniten pelejä ETA-alueella pois lukien Vegasin ja Monacon pelit. Tai Bahaman, jos sinne menen joskus pelaamaan, Helppi kertoo.

Helppi on yksi Suomen menestyneimpiä pokerinpelaajia Patrik Antoniuksen rinnalla. Tällä hetkellä hän on sijalla 4 suomalaisten rankingissa livetulojen ollessa lähes 10 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi on käteispelin tuloja, joita ei listata mihinkään.

Tappioita voi hyvittää verottajalle

Kokonaissummista Helppi ei halua puhua, mutta viime vuosi jäi plussalle; hän nappasi Vegasista puolen miljoonan euron voiton. Siitä toki hän maksoi verot. Sitä edellinen vuosi oli tappiollinen ja niin näyttää olevan myös kuluva vuosi:

– Pokeriammattilainen saa Suomessa hyvittää verottajalle ETA-alueen ulkopuolisia tappiota seuraavien 10 vuoden ajan. Nyt pitäisi vaan vielä voittaa.

Vahingossa ammattilaiseksi

Helppi ryhtyi ammattilaiseksi vähän kuin vahingon kautta. Hän oli nuorena töissä Raha-automaattiyhdistyksellä, jossa kollegat yllyttivät pelaamaan. Hän huomasi pärjäävänsä hyvin, jäi vuorotteluvapaalle ja ajatteli panostaa sekä restonomikouluun että pokeriin.

– Kävi niin, että panostinkin pelkästään pokeriin. Vuodesta 2002 olen melkein pelkästään pelannut pokeria, jätin työnkin lähes heti vuorotteluvapaan jälkeen.

Omat nuoret eivät ole ainakaan vielä kovin innostuneita pokerista, mikä ilahduttaa Helppiä.

– En oikeastaan suosittele ammattilaisen uraa kenellekään. Se on nykyään niin vaikeaa, kun kaiken voi oppia videoilta. Kun itse opiskelin, piti lukea kirjoja, mutta nyt samalle tasolle pääsee niin nopeasti.

Hyvä peli eläkeläiselle

Helppi toivoo, että pokeri on hänen ammattinsa eläkeikään asti. Peli pitää skarppina, hän kertoo:

– Moni työelämästä pois jäävä juuttuu kotisohvalle ja taantuu nopeasti. Pokeri stimuloi aivoja ja pistää keskittymään ja miettimään. Olen huomannut, että monet pystyvät pelaamaan pokeria kovalla tasolla vielä yli 70-vuotiaina. Toivon, että itsekin pystyn siihen.

Nuorille hän vinkkaa sen verran, että pelikassan hallinta on A ja O. Riskeerata ei saisi enempää kuin 1-2 prosenttia rahoistaan päivässä, varsinkaan, jos tulot tulevat pelkästään pokerista.

– Itse en häviä koskaan yli 100 000 euroa päivässä. Jos se tulee täyteen, niin lopetan.