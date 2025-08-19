Härski munahuijaus – olympiavoittajat uhreina

Useat urheilun supertähdet ovat joutuneet härskin AI-munahuijauksen kohteeksi Kiinassa. Kananmunia myyvä yritys on käyttänyt urheilijoista tehtyjä tekoälyversioita (deepfake) myydäkseen tuotteitaan.

Tuotteita on mainostettu Douyininissa, joka on Kiinan versio TikTokista. Yksi yritys markkinoi kananmunia ja muita maataloustuotteita uimahyppyjen kolminkertaisen olympiavoittajan Quan Hongchanin, 18, äänellä. Hän on itse kertonut Global Timesin mukaan, että ei ole ollut missään mainoksessa.

Quan ei myöskään ole antanut lupaansa munamyyjälle äänen käyttöön. Yritys on käyttänyt tekoälyn luomia deepfake-versioita urheilijasta. Sama kohtalo on ollut pöytätenniksen moninkertaisilla olympiavoittajilla Sun Yingshailla, 24, ja Wang Chuqinilla, 25.

CCTV Newsin mukaan tili on julkaissut yhteensä 11 videota. Suosituimmalla videolla on 11 000 tykkäystä. Yritys on tekoälyäänien ansioista saanut myytyä 47 000 kappaletta tuotteitaan.

Kiinan poliittisten tieteiden ja lain yliopiston professori Zhu Wei totesi Global Timesissa, että kyse on rikoksesta. Hän sanoi, että aina pitää olla lupa, jotta voi käyttää edes toisen henkilön ääntä.