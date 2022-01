Harry Potter -tähti paljastaa jälleennäkemisen vastanäyttelijöiden kanssa olleen tunteikas – "Me kasvoimme niissä lavasteissa"

– Ronin esittämisestä uudelleen on ollut paljon puhetta ja minusta tuntuu, että olen se hahmo. Luulen, että minulla oli hyvin outo suhde häneen aluksi, mutta minusta tuntuu, että hahmossa on paljon minua ja olen melko suojelevainen häntä kohtaan, Grint kertoo.

Uudenvuodenpäivänä HBO Max -suoratoistopalveluun ilmestyvä Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts -jakso ei ollut ilmeisesti siis pelkästään fanien toive vaan myös elokuvien näyttelijät olivat kuvauksista sangen innoissaan.

Näyttelijäkollegoiden jälleennäkeminen toi pintaan tunteita

Erikoisjakso on ensimmäinen kerta kun koko Harry Potter -elokuvien näyttelijäkaarti tapaa virallisesti sitten viimeisimmän elokuvan vuodelta 2011. Jaksossa esiintyykin näyttelijöitä ja ohjaajia kaikista kahdeksasta Harry Potter -elokuvasta.

– Nämä elokuvat olivat lapsuutemme. Me kasvoimme niissä lavasteissa, joten niillä on uskomaton merkitys meille kaikille. Viimeisimmän elokuvan kuvauksista on kymmenen vuotta ja olemme nähneet toisiamme sen jälkeen jonkin verran, mutta emme kuitenkaan kovin paljoa. Joten oli mahtavaa nähdä heidät uudestaan ja puhua asiasta, Grint kertoo.