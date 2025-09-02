Harry Potter -tähti uusii legendaarisen roolinsa – näytteli elokuvissa kahta eri hahmoa

30.2JFH4X8 30.2JFH4XF
Warwick Davis näytteli Harry Potter -elokuvissa sekä velhopankki Irvetassa työskentelevää Lujahaka-maahista (vas.) ja Tylypahkan loitsujen opettajaa Filius Lipetitiä. Kuvassa elokuvissa käytetyt proteesit.
Julkaistu 41 minuuttia sitten
Toimittajan kuva
Aino Haili

aino.haili@mtv.fi

Warwick Davis palaa toiseen ikoniseen Harry Potter -elokuvien rooliinsa uudessa tv-sarjassa.

Brittinäyttelijä Warwick Davis, 55, palaa vanhaan Harry Potter -rooliinsa tulevassa HBO-sarjassa, jonka kuvaukset ovat alkaneet, kertoo Deadline

Davis tullaan näkemään jälleen professori Filius Lipetitinä, joka on loitsujen opettaja Tylypahkassa. Elokuvissa Davis näytteli niin ikään velhopankki Irvetassa työskennellyttä Lujahaka-nimistä maahista, mutta HBO:n sarjassa Lujahakaa tulkitsee Leigh Gill

Tuotanto julkisti Davisin myötä muitakin uusia kiinnityksiä Harry Potter -sarjaan. Draco Malfoyn ystäviä Vincent Grabbea ja Gregory Goylea näyttelevät Finn Stephens ja William Nash. Niin ikään tylypahkalaisen oppilaan Dean Thomasin rooliin on kiinnitetty Elijah Oshin

29.11166620Warwick Davis on tehnyt pitkän elokuvauran Harry Potter -elokuvien ulkopuolellakin.

Lue myös: Kuvat kulisseista! Tältä näyttää uusi Harry Potter -sarja

Pääkolmikkoa, eli Harry Potteria näyttelee Dominic McLaughlin, Hermione Grangeria Arabella Stanton ja Ron Weasleyta Alastair Stout.

Suuri osa Harry Potter -sarjan näyttelijöistä on julkistettu, mutta joidenkin kohdalla leijuu yhä mysteeri. Esimerkiksi pääpahis Voldemortin näyttelijää ei ole tiedotettu. Elokuvissa Voldemortia tulkitsi Ralph Fiennes, ja sarjaan rooliin on uumoiltu muun muassa Cillian Murphya sekä Tom Hiddlestonia

Sarja on määrä julkaista vuonna 2027. Elokuvasarjan takana oleva kirjailija J. K. Rowling toimii yhtenä sarjan vastaavista tuottajista. 

Lue myös: J. K. Rowling järkytti transfobisiksi mielletyillä lausunnoillaan – Daniel Radcliffe kommentoi: "En olisi voinut katsoa itseäni peiliin"

Lisää aiheesta:

Kuvat kulisseista! Tältä näyttää uusi Harry Potter -sarjaEnsimmäinen kuva Harry Potter -sarjan kulisseista julkiUusia näyttelijöitä Harry Potter -sarjaan – tässä on tuleva Draco MalfoyTom Felton palaa Harry Potter -rooliinsa 14 vuoden jälkeen: "Nipistäkää minua"Harry Potter -televisiosarjan ensimmäiset näyttelijäkiinnitykset julkistettiinTässä on uusi Dumbledore! Jude Law mukaan Harry Potter -elokuvaan
Harry PotterJ.K. RowlingTV-ohjelmat

Tuoreimmat aiheesta

Harry Potter