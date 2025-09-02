Harry Potter -tähti uusii legendaarisen roolinsa – näytteli elokuvissa kahta eri hahmoa

Warwick Davis palaa toiseen ikoniseen Harry Potter -elokuvien rooliinsa uudessa tv-sarjassa.
Brittinäyttelijä Warwick Davis, 55, palaa vanhaan Harry Potter -rooliinsa tulevassa HBO-sarjassa, jonka kuvaukset ovat alkaneet, kertoo Deadline.
Davis tullaan näkemään jälleen professori Filius Lipetitinä, joka on loitsujen opettaja Tylypahkassa. Elokuvissa Davis näytteli niin ikään velhopankki Irvetassa työskennellyttä Lujahaka-nimistä maahista, mutta HBO:n sarjassa Lujahakaa tulkitsee Leigh Gill.
Tuotanto julkisti Davisin myötä muitakin uusia kiinnityksiä Harry Potter -sarjaan. Draco Malfoyn ystäviä Vincent Grabbea ja Gregory Goylea näyttelevät Finn Stephens ja William Nash. Niin ikään tylypahkalaisen oppilaan Dean Thomasin rooliin on kiinnitetty Elijah Oshin.
Warwick Davis on tehnyt pitkän elokuvauran Harry Potter -elokuvien ulkopuolellakin.
Pääkolmikkoa, eli Harry Potteria näyttelee Dominic McLaughlin, Hermione Grangeria Arabella Stanton ja Ron Weasleyta Alastair Stout.
Suuri osa Harry Potter -sarjan näyttelijöistä on julkistettu, mutta joidenkin kohdalla leijuu yhä mysteeri. Esimerkiksi pääpahis Voldemortin näyttelijää ei ole tiedotettu. Elokuvissa Voldemortia tulkitsi Ralph Fiennes, ja sarjaan rooliin on uumoiltu muun muassa Cillian Murphya sekä Tom Hiddlestonia.
Sarja on määrä julkaista vuonna 2027. Elokuvasarjan takana oleva kirjailija J. K. Rowling toimii yhtenä sarjan vastaavista tuottajista.