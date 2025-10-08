Harry Potter -sarja julkaistaan vuonna 2027.
HBO:n odotetun Harry Potter -sarjan kuvaukset ovat käynnissä. Viestipalvelu X:ssä on julkaistu muutamia kuvia muun muassa sarjassa professori Albus Dumbledorea näyttelevästä John Lithgowsta.
Kuvissa Lithgow käyskentelee Dumbledoren roolissa rannalla. Näyttelijän ympärillä pyörii runsaasti kuvausryhmää.
X:ssä on myös lyhyt videopätkä, jossa Lithgow valmistautuu kuvattavaan kohtaukseen.
Tulevassa sarjassa Harry Potterin roolin näyttelee Dominic McLaughlin. Muissa sarjan päärooleissa loistavat Hermione Grangerina Arabella Stanton ja Ron Weasleyna Alastair Stout.
Harry Potter -elokuvissa Dumbledoren roolissa nähtiin vuonna 2002 menehtynyt Richard Harris, jonka jälkeen roolia näytteli Michael Gambon. Gambon kuoli vuonna 2023.