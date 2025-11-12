Harri Heliövaara ja hänen brittiparinsa Henry Patten hävisivät Torinon ATP-finaaliturnauksen toisen ottelunsa brittiläisille Joe Salisburylle ja Neal Skupskille erin 6–7 (7–9), 6–3, 7–10.

Ensimmäinen erä venyi katkaisupeliin, joka kääntyi Salisburyn ja Skupskin eduksi. Toisen erän veivät Heliövaara ja Patten, mutta britit veivät ottelukatkaisupelin.

Lue myös: Suomen urheilusankarille jättimäiset mätkyt

Heliövaara ja Patten pelaavat John McEnroe -lohkossa, jonka muut parit ovat Marcelo Arevalo/Mate Pavic ja Christian Harrison/Evan King. Heliövaara–Patten löi Harrisonin ja Kingin lohkovaiheen avausottelussa suoraan kahdessa erässä.

Kummankin lohkon kaksi parasta paria etenee välieriin.

Heliövaaran, 36, paras tulos ATP-finaaleista on välieräpaikka vuonna 2022. Tuolloin hän pelasi britti Lloyd Glasspoolin rinnalla.