Harri Heliövaara päätyi videoiden tähdeksi – vuosien unelmointi purkautui upealla tavalla: "Jää matkustajaksi"

– Kyllä se edelleen tuntuu jotenkin vaikealta uskoa. On useampana aamuna herännyt ja miettinyt, että ei se ollut unta. Se on oikeasti tapahtunut. Samalla voi olla aika ylpeä ja tyytyväinen. Varmasti on tehnyt oikeita asioita elämässä ja urallaan ja nyt saa nauttia ihan luvan kanssa, Heliövaara sanoi MTV Urheilun haastattelussa.

Heliövaaran tie Wimbledon-voittajaksi on häikäisevä tarina. Hän lopetti uransa vuonna 2013 keskittyäkseen opintoihin. Neljä vuotta myöhemmin ura jatkui. Nyt 35-vuotiaana Heliövaara on uransa huipulla.

– En tiedä tuntuuko sen takia vielä paremmalta, että vielä 35-vuotiaana pystyy uransa parhaaseen suoritukseen. On ollut matkalla monenlaisia mäkiä ja kumpuja. Olen ollut pelaamatta, palannut takaisin. Joku periksiantamattomuus minussa varmasti on, kilpailusta nauttiminen. Ehkä sitten jollain tapaa osaa olla oma itsensä kentällä. Se vie sitten kaikista pisimmälle.

– On ollut makeaa huomata, että sosiaalisessa mediassa pyörii videoita, missä on koottu mun parhaita tuuletuksia. Niitä on itsekin ilo katsoa. Kai siitä on muodostunut jonkinlainen imago. Ei se musta yhtään huono juttu ole, että on sellainen iloinen esikuva.