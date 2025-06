Harri Heliövaaralta raju paljastus – grand slam -pettymys mursi suomalaistähden: "Romahdin suihkukopin lattialle itkemään"

Tenniksen nelinpelin suomalaistähti Harri Heliövaara julkaisi Ranskan avoimissa kärsityn puolivälierätappion jälkeen riipaisevan ja avoimen blogitekstin.

Heliövaara ja hänen parinsa Henry Patten hävisivät tiistaina Ranskan avointen puolivälierissä Evan Kingille ja Christian Harrisonille puhtaasti erin 0–2.

Heliövaara kertoi blogitekstissään, ettei hän päässyt parinsa kanssa pelillisesti lainkaan kaksikon normaalille tasolle. Syy siihen oli yksinkertainen. Paineet ottivat yliotteen Heliövaarasta.

Heliövaara olisi voitolla noussut tenniksen nelinpelin maailmanlistan kärkeen, sillä listan nykyiset kärkinimet Marcelo Arevalo ja Mate Pavic putosivat jo kierrosta aikaisemmin. Kokenut suomalaispelaaja myöntää, ettei pystynyt ravistelemaan mahdollista ykköspaikkaa mielestään ennen ottelua.

– Turha sitä on peitellä, että tällä kertaa tilanne oli suurempi kuin mitä osasin käsitellä. Ja ehkä asian avaaminen omasta näkökulmastani auttaa avaamaan lukkoja ja oppimaan käsittelemään tilannetta paremmin jos se tulee vastaan vielä uudestaan, Heliövaara pohjustaa blogitekstissään.

– Jostain syystä maailmanlistan ykköspaikka on tuntunut aika suurelta asialta Australian avointen voiton jälkeen, ja pari sitä seuraavaa kisaa se ehkä vähän vaikutti peliin jäykistävästi. Mutta massakauden mittaan tilanne on helpottanut ja keskittyminen on ollut paremmin olennaisessa. Eilen illalla ajatusten kasassa pitäminen alkoi kuitenkin olla tosi vaikeaa, Heliövaara jatkaa.

Heliövaara kertoo asian vaikuttaneen myös yöuniinsa, sillä suomalaistähden ajatukset karkailivat jatkuvasti maailmanlistan ykkössijaan.

Puolivälierätappion Heliövaara otti lopulta todella raskaasti.

– Tunne matsin jälkeen oli varsin musertava. Oli vaikea kohdata jopa omat valmentajat, sillä totta kai pettymys oli heillekin valtava, ja jopa syyllisyyden tunne pyrki mieleen. He uskoivat minuun, suuresti arvostamaani valmennusgurua Louis Cayeria myöten, mutta tänään en vain pystynyt, Heliövaara kirjoittaa.

– Suoriuduin matsin jälkeisestä lehdistötilaisuudesta vielä kunnialla, mutta suihkukopin lattialle romahdin itkemään. Yhtä voimakas tunne olisi varmasti päässyt ulos myös voiton jälkeen, mutta nyt se raastoi kyllä syvältä. Halusin voittoa niin paljon.

Heliövaara kiittää blogitekstissään vuolaasti pariaan Pattenia, joka tuki suomalaista tämän romahduksen jälkeen pukuhuoneessa.

– Tällaisenkin pettymyksen jälkeen luotto toisiimme oli sataprosenttinen. Osaamme kohdata pettymykset ja suurimmat onnentunteet yhdessä. Se tuntuu tällaisilla hetkillä valtavan suurelta, Heliövaara kiittää.