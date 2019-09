Harmittomaksi luultu isku silmään vei 3-vuotiaan tytön leikkauskierteeseen – tarinalla on kuitenkin onnellinen loppu: "Aina on valoa tunnelin päässä"

Aliyah näkönsä takaisin ja pukeutui Wonder Womaniksi

– Kysyin lapseltani, ketä hahmoa hän haluaisi esittää valokuvauksessa. Hän rakastaa supersankareita, joten valitsimme Wonder Womanin. Hänen lempivärinsä on pinkki, joten hankimme vaaleanpunaisen Wonder Woman -asun, äiti kertoo.