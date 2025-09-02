"Harmiton Hercules" on kuollut

GettyImages-517284810
Bugner (vas.) otteli kahdesti Muhammad Alia vastaan.
Julkaistu 02.09.2025 12:22
Toimittajan kuva
Jere Hultin

jere.hultin@mtv.fi

@J_Hultin

Muun muassa Muhammad Alia ja Joe Frazieria vastaan urallaan otellut ex-nyrkkeilijä Joe Bugner on kuollut 75-vuotiaana.

Suru-uutisesta kertoo muun muassa New York Times.

Unkarilaissyntyinen, ja sittemmin Britannian ja Australian kansalaisuudet saanut Bugner oli kaksinkertainen raskaan sarjan mestari. 

Bugner asui 1980-luvulta lähtien Australiassa, jossa hän kuoli hoitokodissa. Bugner sairasti dementiaa.

GettyImages-1202291212Joe Bugner vuonna 1972.Getty Images

NY Timesin mukaan Bugneria kritisoitiin uransa aikana liiallisesta varovaisuudesta ja aggressiivisuuden puutteesta. Hän sai lehdistöltä pilkkanimen "Harmiton Hercules". 

Bugner on sanonut, että varovaisuus johtui ammattilaisuran alkuvaiheen ottelusta, jossa hän voitti trinidadilaisen Ulric Regisin. Regis menehtyi aivovammaan neljä päivää ottelun jälkeen.

Bugner otteli legendaarista Joe Frazieria vastaan heinäkuussa 1973. Hän hävisi kamppailun tuomariäänin. Muhammad Alin hän kohtasi kahdesti parin seuraavan vuoden aikana, keräten kehuja, sillä vältti tyrmäyksen. 

Bugner teki myös näyttelijän töitä. Hän esiintyi Jean-Claude Van Dammen rinnalla vuoden 1994 elokuvassa Street Fighter. Hän toimi Russell Crowen asiantuntija-avustajana vuoden 2005 nyrkkeilyelokuvassa Cinderella Man. 

Lisää aiheesta:

Nyrkkeilylegenda George Foreman on kuollutNyrkkeilytähti Marvin Hagler on kuollutRaskaansarjan maailmanmestaruuden voittanut Leon Spinks on kuollutLeffarooli Sylvester Stallonen rinnalla siivitti MM-titteliin – raskaan sarjan nyrkkeilytähden elämä mureni totaalisesti: "Itsetuhoisin urheilija, josta olen kirjoittanut"Rikoksia, dopingkäry, UFC-keisarin vihat niskaan – poliiseja paennut rattijuoppo on vapaaottelutähti, joka puolustaa mestaruusvyötään: "Voisin lyödä hänet"Nyrkkeilylegenda "Raivohärkä" LaMotta on kuollut
NyrkkeilyUrheilu

Tuoreimmat aiheesta

Nyrkkeily