Harkitsetko omakotitalon ostamista? Huomioi nämä asiat ja välty "valuvalta tuholta" ja piinaavilta vakuutusriidoilta

– Onneksi suurin osa tapauksista ei ole seurauksiltaan vakavia, vaikkakin toki harmillisia. Aika yleistä on, että keittiössä altaan ja astianpesukoneen viemäriputkisto on asennettu huonosti.

Yleinen riitatilanne

Siiralan mukaan on hyvin yleinen riitatilanne, että laite rikkoutuu ja syntyy vuotovahinko. Kun asiaa selvitetään tarkemmin, ilmenee, että laite on sijoitettu tilaan, jossa ei ole määräysten vaatimaa vedeneristystä. Vesi on päässyt helposti rakenteisiin.