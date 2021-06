Muista tämä, kun teetät remontin! Asunnon omistajalle voi langeta kymmenien tuhansien eurojen lisälasku eikä vakuutuskaan korvaa

Vakuutusyhtiö If kertoi viime viikolla, että korona-aika on innostanut suomalaisia remontoimaan kotejaan. Yhtiö kehotti varmistamaan, että remontin toteuttajaksi palkatulla urakoitsijalla on voimassa oleva vakuutus.

– Sähkö- ja putkitöissä tulee aina käyttää ammattilaista. Silloin myös vastuu virheistä ja mahdollisista vahingoista on urakoitsijalla. Jälkikäteen paljastuvia, työ- tai asennusvirheistä johtuvia vahinkoja ei korvata kotivakuutuksesta, omakotitalovakuutusten tuotepäällikkö Laura Utunen kertoi Ifin tiedotteessa.

Myös FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan jaostopäällikkö Tuomas Siirala kertoo, että kotivakuutuksessa on useimmiten rajattu asennusvirheistä ja rakennusvirheistä johtuvat vahingot kokonaan korvauspiirin ulkopuolelle.

– Asennusvirhe on yleinen rajoitus. Putkitöissä ja sähköasennustöissäkin tämä voi olla iso juttu. Voi esimerkiksi paljastua, että liitos on väärin tehty ja se on koko ajan vuotanut rakenteisiin. Silloin kotivakuutus ei pääsääntöisesti korvaa, Siirala kertoo.

Sellaisessa tilanteessa korvausvastuu on asennuksen tehneellä urakoitsijalla. Siiralan mukaan alkaa olla nykyään tapana, että urakoitsijat laittavat ainakin isompien töiden kilpailutusten kohdalla tarjoustensa mukaan todistuksen voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta.

– Vakuutuksien laajuus ja se, mitä ne kattavat, vaihtelee jonkin verran. Suosittaisin katsomaan, että tekijä tunnetaan ammattitaitoisena ja vakaavaraisena. Vastuuvakuutuksen voimassaolo on kuitenkin myös hyvä varmistaa.

Entä tilanne, jossa vuosia asennuksen jälkeen paljastuu virhe ja asennuksen tehnyt yritys on jo lopettanut toimintansa?

– Jos virhe on ollut asennuksessa ja vastuuajat ovat päättyneet tai yritystä ei enää ole, tilanne voi olla vaikea. Pahimmillaan on riski, ettei saa mitään.

Pahimmillaan maksettavaksi kymmeniä tuhansia euroja

Siirala kertoo, että vuoto- ja asennusvirheet ovat yleinen riidan aihe. Usein asennusvirheet paljastuvat melko nopeasti.

– On kuitenkin myös hankalia tapauksia putkistoissa ja kattojen asennuksessa, joissa vasta useiden vuosien kuluttua huomataan, että sadevettä tai lunta pääseekin kovan tuulen ja sateen yhteydessä katon alle, tai esimerkiksi jokin putkiliitos yllättäen pettää, Siirala sanoo.

– Toisaalta jos asennuksesta on mennyt esimerkiksi vuosikymmen, voi nimenomaan asennusvirheen osoittaminen liitoksen pettämisen syyksi olla haasteellista. Jos erimielisyyttä kotivakuutuskorvauksista syntyy, näyttövelvollisuus siitä, että vahinko on aiheutunut asennusvirheestä, on yleensä vakuutusyhtiöllä.

Pahimmillaan voi kuitenkin täysin oikein toiminut asunnonomistaja saada maksettavaksi kymmenien tuhansien eurojen laskun.