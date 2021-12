Asunnon remontoija, älä unohda varmistaa yhtä asiaa – voit säästää pitkän pennin

Vakuutusyhtiö Ifin mukaan korona-aika on innostanut suomalaisia remontoimaan kotejaan. Yhtiö kehottaa varmistamaan sen, että remontin toteuttajaksi palkatulla urakoitsijalla on voimassa oleva vakuutus.

– Sähkö- ja putkitöissä tulee aina käyttää ammattilaista. Silloin myös vastuu virheistä ja mahdollisista vahingoista on urakoitsijalla. Jälkikäteen paljastuvia, työ- tai asennusvirheistä johtuvia vahinkoja ei korvata kotivakuutuksesta, omakotitalovakuutusten tuotepäällikkö Laura Utunen kertoo Ifin tiedotteessa.

"Putkitöissä ja sähköasennustöissäkin tämä voi olla iso juttu"

Myös FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan jaostopäällikkö Tuomas Siirala kertoo, että kotivakuutuksessa on useimmiten rajattu asennusvirheistä ja rakennusvirheistä johtuvat vahingot kokonaan korvauspiirin ulkopuolelle.

– Asennusvirhe on yleinen rajoitus. Putkitöissä ja sähköasennustöissäkin tämä voi olla iso juttu. Voi esimerkiksi paljastua, että liitos on väärin tehty ja se on koko ajan vuotanut rakenteisiin. Silloin kotivakuutus ei pääsääntöisesti korvaa, Siirala kertoo.