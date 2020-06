Harakka: Valtio sitoutuu investoimaan Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun joukkoliikenteen hankkeisiin vähintään 755 miljoonaa euroa

"Espoon kaupunkirata käynnistysvalmis viimeistään ensi vuonna"

Hänen mukaansa sopimuksissa on kolme eri korvauskategoriaa. Silloin kun kyse on pääsääntöisesti valtion raidehankkeista, valtion osuus on joko täydet 100 tai 75 prosenttia. Silloin kun kyse on lähinnä kaupunkien omasta sisäisestä liikenteestä, joka voi ylittää kuntarajatkin, valtion osuus on 30 prosenttia.