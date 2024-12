Jos Hans Välimäki saisi suunnitella Linnan juhlien menun, jättäisi hän yhden ainesosan suosiolla pois.

Huippukokki Hans Välimäki saapui Linnan juhliin itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Hän kertoi Presidentinlinnan edustalla MTV Uutisille itsenäisyyspäivänsä kulusta.

– Kävin aamulla salilla ja kirjoitin muutaman reseptin ensi viikon lounaalle. Söin siinä vähän ja hengittelin, ja täällä ollaan. Puin päälleni, se oli aikamoinen operaatio, hän kertoi.

Välimäki sanoi suomalaisuuden merkitsevän hänelle vapautta.

– Minusta on kiva, että täällä kaikki saavat olla omaa mieltään ja asioista voi periaatteessa keskustella aika vapaasti. Ihmisillä on mielipiteenvapaus, se on ainakin minulle hyvin tärkeä asia.

– Vaikka täällä on puutteita, kuten kaikkialla muuallakin, niin tämä on kuitenkin koti, jonne on aina kiva palata reissuista. Tykkään olla suomalainen ja olen hyvin ylpeä siitä.

Hans Välimäki saapui Linnan juhliin puolisonsa Maria von Graevenitz-Välimäen kanssa.

Välimäki ei halunnut ottaa tarkemmin kantaa siihen, millaisia reseptejä hän itse toisi Linnan juhliin. Juhlien ruokapuolen parissa työskenteli useita Välimäen kollegoita, ja huippukokki odottikin innolla, mitä nämä olivat juhlakansalle loihtineet.

Jos Välimäki kuitenkin saisi päättää Linnan juhlien tarjottavat, jäisi resepteistä varmuudella pois yksi hedelmä, nimittäin kiivi.

– Inhoan kiiviä. Omiin ruokiini ei ole koskaan tullut eikä koskaan tule kiiviä. Se on oikeastaan ainoa asia, josta en pidä yhtään, hän paljasti.