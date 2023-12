Nämä kohtaamiset ovat jääneet Jaakko Loikkaselle erityisesti mieleen Linnan juhlista

Juontaja-toimittaja Jaakko Loikkanen , 38, on vieraillut Linnan juhlissa monta kertaa, sillä hän on haastatellut vuosien mittaan ihmisiä tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla.

Linnan juhlien haastatteluista ovat jääneet Loikkaselle mieleen erityisesti henkilöt, jotka on kutsuttu sinne sen takia, että he ovat tehneet hyväntekeväisyyttä joko samana vuonna tai pitkäjänteisemmin.

– Sen tyyppiset kohtaamiset ovat aina hienoja, koska heidän työnsä on merkityksellistä, ja se palkinto ja huomio, jonka he saavat, eli kutsu juhliin, on heille tärkeää. On hienoa saada pieniltä osin elää siinä hetkessä heidän kanssaan, Loikkanen kertoi.