Oululaiskuvaajan 12 vuoden projekti tuli päätökseen: Erityisen tarkka kuva Linnunradasta niittää mainetta ympäri maailmaa

Tästä hetkestä on kulut 25 vuotta ja astronomiseksi luontokuvaajaksi itseään luonnehtiva mies toivoo edelleen löytävänsä samanlaisen maagisen tunteen kuvillaan.

Kuvan laajuutta voi olla vaikea ymmärtää: se on 1,7 gigapikseliä, eli pituutta on yli 100 000 pikseliä.

Tiedossa ei ole, että kukaan olisi aiemmin kuvannut Linnunrataa näin laajakulmaisesti tällä tarkkuudella. Kuvasta voi havaita pienimmätkin yksityiskohdat ja siinä on näkyvissä Metsävainion arvion mukaan jopa yli 20 miljoonaa tähteä.

Metsävainio on julkaissut kuvia projektistaan sekä myös muustakin kuvaamisesta sivuillaan .

Sähköposti täynnä yhteydenottoja ulkomailta

Kuvia on julkaistu ympäri maailmaa ja niistä on tehty videoita. Esimerkiksi Kiinassa tehty video keräsi muutamassa päivässä noin viisi miljoonaa katselukertaa.

Kuvaajan sähköposti on myös räjähtänyt ja hän luonnehtii sen olevan lähes käyttökelvoton. Viestejä on satanut tuhansia ja niihin on ollut mahdotonta vastata.