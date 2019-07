Hannu Lauerma joutui viharyöpyn kohteeksi, kun hän lausui totuuden lestadiolaisten seksuaalirikoksista: "Minun kannatti avata suuni"

– Se johtui siitä, että uhrilla ei ollut enää oikeutta puhua asiasta, joka oli yhteisön kesken anteeksi annettu. Sen vuoksi rikoksia jäi paljon pimentoon. Se on fakta, joka on sittemmin todennettu ja myönnetty.

Tarina muutti muotoaan

– He joutuivat myöntämään, että he olivat syyllisiä kaikkeen siihen, mistä heitä on tässä asiassa syytetty. Eli minun kannatti avata suuni, vaikka silloin minulle tulikin hyvin äkäisiä viestejä ja uhkauksia oikeuteen haastamisesta.