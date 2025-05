Hannu Jortikka murahtaa Suomessa vallitsevasta keskustelusta: "Meidän on ihan turha itkeä"

Jääkiekon MM-kisat ovat ovella ja Leijonien pelaajavalinnat julkistetaan. Rulla alkaa pyöriä. Miksi sitä ja sitä ei otettu mukaan? Kuulostaako tutulta? Hannu Jortikka murahtaa.

Kuusi Suomen mestaruutta Turun Palloseurassa valmentajaurallaan voittanut Hannu Jortikka ei ala koputtaa nokkaa Suomen päävalmentaja Antti Pennasen valitsemasta ja mukaan saamasta pelaajistosta jääkiekon MM-kisoihin.

– Meillä on ne pelaajat, mitä meillä on. Meidän on ihan turha itkeä, ettei joku tullut NHL:stä ja muuta. Jotkut maat tulevat saamaan sieltä pelaajia, ja niitä varmaan tulee lisää. Kanada on saanut aivan superpelaajia sinne. Tshekille tuli viime vuonna sieltä koko ajan miestä, ja hehän voittivat. Meidän on pärjättävä noilla pelaajilla ja saatava niistä kaikki irti.

– Siellä on jostain pakista käyty keskustelua, miksei se ole ja tuo on. Yksi tai kaksi pelaajaa, ne ovat marginaalipelaajia. Eivät ne tätä vie. On toinen asia, jos me saisimme pelaajia jostain NHL:n huipusta. Dallas, Carolina ja Florida kuitenkin pelaavat pudotuspelejä. Meillä on pelaajat tässä, ja näillä mennään, Jortikka paaluttaa.

Kritiikkiä on kirvoittanut myös muun muassa vahvan sesongin Pohjois-Amerikassa kiekkoilleen Ville Koivusen jättäminen rannalle. Jortikka pitää tätäkin mainitsemanaan marginaaliasiana.

– Varmaan monet ovat sitä mieltä, että hän olisi joukkueeseen kuulunut, ja hän itse olisi halunnut. Ville Koivusen olisi pitänyt pelata ylivoimaa ja ykkös-kakkoskentässä.

"Sillä ei ole mitään merkitystä"

Vaakakupissa painavat roolitukset. Huippuvalmentaja pyrkii kasaamaan parhaan kokonaisuuden, mikä ei ole yhtä kuin paperilla kirkkain tähtinippu.

Kokemuksen marinoimalla rintaäänellä puhuva Jortikka kiteyttää, että on "ihan sama", millaisia nimiä on ja kuinka paljon pelurit tienaavat.

– Sillä ei ole mitään merkitystä, vaan sillä, mitä joukkue tekee.

– En tiedä, onko minulla lapsenuskoa, mutta moniin kisoihin mentäessä Suomella on ollut kysymysmerkkejä siellä täällä. Mitä meille on yleensä tapahtunut MM-kilpailuissa? Meidän pelimme kehittyy koko ajan, viisikkopeli kehittyy. Sitä kautta tulee tulosta. Suomi on pärjännyt, ja minulla on ainakin tällä hetkellä täysi luotto Suomeen edelleen.

– On mahdoton sanoa, mikä se sijoitus tulee olemaan. Meillä on vaikea alkulohko, jossa ovat Ruotsi ja Kanada. Meidän pitää miettiä, missä me olemme ja ketä vastaan. Jotenkin sanon, että mitali noista kisoista on meille erittäin hyvä saavutus.

"Ei oltu joka nurkalla"

Jukka Jalosta seuranneelta, ensimmäistä kauttaan Leijonia päävalmentavalta Antti Pennaselta odotetaan tulosta uskottavuudenkin kannalta. Paineet kiekkokansakunnan kaapin päällisellä puolella eivät ole vähäiset, eikä vähäistä ole ollut myöskään arvostelu Pennasta kohtaan silloin kun kaikki ei ole mennyt tyylikkäimmin.

– Valmentajan homma on semmoinen, että ekana päivänä kun aloitat valmentamaan, olet aina kritiikin kohteena. Sinun pitää vain kasvaa ja oppia siihen. Välillä se loukkaa sinun henkilökohtaisia tunteitasi, mutta kritiikki kuuluu asiaan, Jortikka puntaroi.

– Kun ajattelen tänä päivänä minun pitkää uraani taaksepäin, lehdistö ei ollut silloin niin aggressiivinen. Ei oltu joka nurkalla. Meilit eivät paukkuneet ja kuvia ei tullut joka nurkassa. Tämä on muuttunut. Meidän yhteiskuntammekin on muuttunut. Silloin ihmisten, jotka ovat tässä bisneksessä mukana, pitää muuttua ja sopeutua siihen, mitä on.

– Ei se voi muuttaa valmentajaa ja sen ajatuksia. Sinun pitää olla johdonmukainen ja mennä eteenpäin.

Onko Pennanen onnistunut johdonmukaisuudessa?

– Hän pyrkii siihen. Hänen pitää kasvaa siihen. Hän on nuori valmentaja, saavuttanut hyviä tuloksia ja hänet on valittu tuohon hommaan, niin meidän pitää nyt tukea ja auttaa. Hänen pitää itse kehittää ja viedä itseään eteenpäin.

Limppu putoaa MM-turneessa Tukholmassa ja Herningissä ensi kerran jäähän huomenna perjantaina. A-lohkoa Tukholmassa tahkoava Suomi kohtaa kärkeen Itävallassa.