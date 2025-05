Leijonat suuntaa puolivälierään hätkähdyttävässä tilanteessa – raju romahdus puhuttaa: "Ollut vuosikausia vahvuus"

Suomi kohtaa jääkiekon MM-kisojen puolivälierissä torstaina Yhdysvallat. Mikäli Leijonat mieli ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen mukaan mitalipeleihin, erikoistilannepelaamiseen on syytä tulla roima parannus.

Suomi lähtee puolivälieriin hätkähdyttävästä tilanteesta. Kahdeksasta yhä mukana olevasta maasta Leijonien yli- ja alivoimat ovat tilastojen valossa kaikkein huonoimmat.

Seitsemässä alkusarjapelissä Suomi sai ylivoimalla kiekon maaliin vain kerran, kun Mikko Lehtonen viimeisteli Latvia-ottelun voittomaaliksi jääneen osuman.

Ylivoimaprosentti on surkea 5,56.

MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi sanoi tiistain Slovakia-ottelun yhteydessä suoraan, että tilanteesta on syytä olla huolissaan.

– Ylivoima pitää saada kuntoon. Siihen pitää saada tehokkuutta. Kanadaa vastaan varsinkin ensimmäisessä ylivoimassa oli määrätietoisuutta maalintekoon, tuli laukauksia ja oli hyvää maskipeliä.

Päävalmentaja Antti Pennanen haluaisi nähdä kiekkoa toimitettavan yhä enemmän vastustajan neliön sisään. Niemi kaipaa lisää laukauksia.

– Kun se menee siihen ympärillä pyörimiseen ja säätämiseen, siitä ei tule tulosta. Laukaisu-uhka pitää olla ja määrätietoisuutta maalin eteen, sillä siellä on hyvät maskipelaajat.

Alivoimalla Suomi on päästänyt omiin neljä maalia: kaksi Ranskaa vastaan sekä yhden Ruotsia ja yhden Slovakiaa vastaan.

– Eihän alivoima, joka on ollut vuosikausia vahvuus Suomelle, ole ollut mikään etu. Se parani matkan edetessä, mutta kyllä nämä ovat aika ratkaisevassa asemassa torstaista eteenpäin, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoo.

Kuusissa edellisissä MM-kisoissa (2018–2024) Suomi oli viidesti neljän parhaan joukossa alivoimaprosentteja vertailtaessa, kahdesti (2018 ja 2022) koko turnauksen paras.

– Ilman muuta tästä eteenpäin tarvitaan apuja sieltä erikoistilanteista.

Kiven mukaan torstain puolivälierä on tärkeä koko Suomi-kiekkoa ajatellen. Tappiolla Leijonat lähtisi jo kolmannen kerran peräkkäin lauluun ennen mitalipelejä. Viimeksi vastaavaa on koettu 20 vuotta sitten 2003–2005.

– Se heijastuu aina alaspäin, että miltä Suomen peli näyttää ja tuleeko sillä tulosta. Senkin takia USA-puolivälierä on todella iso peli. Suomen mittarilla se, että kolme kertaa pullahtaa pihalle, olisi aika harvinaista.

Erikoistilanneonnistumisten lisäksi Kivi nostaa esiin Suomen tähän saakka tärkeimmän pelaajan, viisi alkusarjavoittoa huimalla 95,92 prosentin varmuudella torjuneen Juuse Saroksen merkityksen.

– Hän on sen tuloksen isoin takuumies ollut tähän mennessä. Millainen peli hänelle tulee? Hän huilasi viimeisen pelin ja pystyy henkisesti ja fyysisesti lataamaan. Itseluottamus on varmasti hyvällä tasolla. Viisi onnistunutta peliä on jo aika kova suoritus MM-kisoissa.

