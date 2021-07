Tuleeko loppuunmyydystä festivaalista koronalinko? Himoksella juhlitaan jälleen tänä viikonloppuna

– Ihan tarkkaa lukumäärää en pysty sanomaan, sillä kokonaismäärä hajoaa ympäri Suomen, toteaa Jämsän hallintoylilääkäri Unto Palonen MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Hänen mukaansa Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla on todettu yksittäisiä tartuntoja Himoksen tapahtumaan liittyen.

– Altistuneita on lukuisia.

Ylilääkärin mukaan tartuntoja ja altistumisia on vaikea välttää isoissa tapahtumissa. Hän peräänkuuluttaa yksilöiden vastuuta.

– Jäädään kotiin, jos on ollut ulkomailla, tai jos on ollut oireita ennen tapahtumaa. Epäilys on, että tämä ei ole täysin toteutunut, Palonen toteaa.