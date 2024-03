Hamas edelleen valmis neuvottelemaan Israelin kanssa, sanoo järjestön johtaja

Hamas on ramadanin alkamisesta huolimatta edelleen valmis keskustelemaan Israelin kanssa, sanoo äärijärjestön johtaja Ismail Haniyya . Televisioidussa puheessaan Haniyya syytti Israelia haluttomuudesta jatkaa neuvotteluja.

Haniyya toisti Hamasin vaatimuksia, joita ovat vaatimukset Israelin joukkojen vetäytymisestä Gazasta ja palestiinalaisvankien vapauttaminen ehtona omien, Israelista otettujen panttivankien vapauttamiselle. Israelin tavoitteena sen sijaan on edelleen Hamasin tuhoaminen.

– Jos me saamme neuvotteluveljiltämme selkeän kannan miehitykseen ja sitoutumisen vetäytymiseen, aggressioiden lopettamiseen ja vankien vapauttamiseen, silloin olemme valmiita tekemään sopimuksen, sanoi Haniyya.

Muslimien ramadan-paastokuukauden alkamista on pidetty jo viikkojen ajan tärkeänä virstanpylväänä tulitauon aikaansaamiseksi Gazan sodassa. Ramadan alkaa Gazassa maanantaina, mutta ratkaisua neuvotteluissa Israelin ja Hamasin välillä ei ole näkynyt.

Israelin pommituksissa on Gazassa kuollut lokakuun alun jälkeen jo yli 31 000 ihmistä, sanoo Hamasin alainen Gazan terveysministeriö.

Hamasin hyökkäyksessä Israeliin lokakuun alussa kuoli Israelin mukaan noin 1 160 ihmistä. Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt sieppasivat tuolloin arviolta 250 panttivankia. Israelin mukaan Gazassa on yhä satakunta panttivankia. Loput on vapautettu tai he ovat kuolleet.