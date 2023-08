Haluaisitko elää villissä lännessä? Ähtärissä voi olla myynnissä toiveidesi täyttymys

Kiinteistö kaipaa remonttia

Lännenkylän omistaa Vammalan Romu Oy, joka sivuillaan luonnehtii kiinteistön kuntoa seuraavasti: "Paljon on korjattu, mutta vielä riittää puuhaa" . Asumispinta-alaa ilmoituksen mukaan 300 neliömetriä ja kiinteistön pinta-ala on 2,143 hehtaaria.

Puistoa myyvä Mauno Huhtala kertoo, että 1980-luvulla rakennetussa kiinteistössä on ostajalle remontoitavaa, sillä tilat ovat olleet pitkään tyhjänä. Hän ajattelee, että paikka tarjoaisi uudelle omistajalle paljon mahdollisuuksia jo sen vuoksi, että paikan lähellä on Ähtärin eläinpuisto ja vieressä on junan seisake on aivan portin vieressä. Paikalle voisi hänen mukaansa sopia ravintolatoiminta, vuokrattavat tilat esimerkiksi polttariporukoille tai vaikkapa kesätori.