24-vuotias Leander upposi lapsena villin lännen tarinoihin ja toteutti unelmansa biisonifarmista pohjalaismetsän keskellä

Safareita, puuhotelli

Leander on ehtinyt elämässä jo paljon. Kotona on vaimo ja kolme lasta sekä omaan traktorialan yritykseen liittyvää kalustoa, jolla leipä perheelle irtoaa. Biisonit on toistaiseksi harrastus, joka on vienyt enemmän rahaa kuin tuonut.