Suomalainen ufotalo on Airbnb-hitti maailmalla – tällainen on 1960-luvulla suunniteltu utopistinen muovitalo Futuro

Joitain kymmeniä ja puolikas

Tänä päivänä Futuroja on eri puolilla maailmaa tiedossa 67 ja puoli kappaletta. Aikoinaan messukäytössä ollut puolikas on nykyisin Frankfurtissa nuorisotalon yhdessä päädyssä.

Suomessa on viisi Futuroa. Taloon pääsee kesäaikaan tutustumaan Espoossa, jossa se on WeeGee- näyttelykeskuksen kokoelmissa. Neljä muuta Futuroa ovat yksityisomistuksessa Kauhavalla, Ahvenanmaalla, Merimaskussa ja Pöytyällä.

WeeGeen talo on mallinumeroltaan 001 eli ensimmäinen sarjavalmisteinen Futuro. Se on konservoitu täysin alkuperäiseen asuunsa.

Kiistaa siirrosta

Marko Home sanoo, että nykyinen paikka on sellainen, johon arkkitehti talon suunnitteli. Rinne on myös Matti Suurosen itsensä hyväksymä paikka tulevaisuuden kesäkodille.

Kallista ja halpaa majoitusta

Muutama Futuro on yhä maailmalla majoituskäytössä. Futurosta on tullut myös kansainvälisen tason Airbnb-hitti.

Ehkäpä maailmalla kaikkein tunnetuin ufo sijaitsee Kaliforniassa, Joshua Treen autiomaassa. Suomalaisen avaruusajattelun helmi on nähty useissa mainoksissa ja elokuvissa. Punainen Futuro on myös erittäin suosittu airbnb -kohde.

Korjattuja on muutama

Marko Home sanoo, että suurin osa Futuroista on yksityisomistuksessa. Konservoituja eli entisöityjä on näytillä jokunen.

– Futuron prototyyppi on Rotterdamissa Museum Boijmans Van Beuningenissa ja Australiassa lisenssillä valmistettu talo Tasmanian Hobartissa Museum of Old and New Artissa, Home kertoo.