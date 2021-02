Hallituskumppani vihreät moitti demareita VR:n kaluston romuttamisesta – estää sujuvan lähijunaliikenteen Etelä-Suomen ulkopuolella

Kunnat hiilineutraaleiksi 2030-luvulla

Tuoreessa gallupissa takapakkia

Tunnelma vaalikampanjassa on Ohisalon mukaan kuitenkin hyvä ja ohjelmatyötä ja avauksia on tehty runsaasti.

Ehdokasasettelussa tilanne on Ohisalon mukaan lupaava ja puolue on edellä neljän vuoden takaista tilannetta. Kun viime kuntavaaleissa puolue asetti 2 600 ehdokasta, on tavoite nyt yltää korkeammalle. Ehdokkaita on Ohisalon mukaan nyt noin 2 000, ja heitä on saatu myös kunnissa, joissa vihreät ei ole aiemmin ollut mukana kuntavaaleissa.